2020-01-22T13:33:01+03:00
Общество

Ижевск борется за звание лучшего города России

Пока мы на 70 месте
Инга Коган
Поделиться:
Ижевск. Фото: Амир ЗакировИжевск. Фото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Ижевск может стать лучшим городом России 2020 года. Для этого мы должны победить на всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор». Россияне с помощью интернет-голосования выбирают населенный пункт, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием. Итоги подведут 30 декабря 2020 года.

Голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны уже стартовало. Пока Ижевск находится на 70 месте из 83. В тройке лидеров Владимир, Смоленск, Севастополь.

Проголосовать за столицу Удмуртии можно на сайте всероссийского проекта.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Праздник закончился»: на Центральной площади Ижевска разбирают ёлку

Ежегодный чемпионат по спидкубингу пройдет в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ижевске мошенница предлагала квартиры по заниженным ценам
У Монумента дружбы народов в Ижевске появится 15 ледовых скульптур
В Ижевске ищут разбойника, который едва не украл икону из Свято-Михайловского собора
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Ижевск борется за звание лучшего города России
«Праздник закончился»: на Центральной площади Ижевска разбирают ёлку
Мужчину из Удмуртии осудили за развращение детей
У 68-летнего ижевчанина мошенники похитили 220 тысяч рублей
Двое подростков из Удмуртии в каникулы спасли тонувшего первоклашку
Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям создадут в Удмуртии
Риелтора из Ижевска задержали по подозрению в мошенничествах на сумму более 2 млн рублей
Ежегодный чемпионат по спидкубингу пройдет в Ижевске
Троих наркоторговцев из Удмуртии и Татарстана осудили
Более года условно получил живодер из Удмуртии, пытавшийся зарубить собаку топором
Право бесплатного проезда на поездах получат ветераны Удмуртии
В Ижевске наградили лучшие волейбольные команды
Иномарка совершила наезд на пешехода в Удмуртии
«До 15 лет лишения свободы»: 23 января возобновят рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Удмуртии
Стали известны победители в заключительных турах по быстрым шахматам среди сельских школьников в Удмуртии
Чемпионат и первенство России по биатлону из-за погодных условий перенесли из Рыбинска в Ижевск
В лицее микрорайона «Столичный» в Ижевске завершился набор детей в первый класс
У жительницы Ижевска мошенники похитили почти 880 тысяч рублей
Оформляющим фиктивную прописку ради поступления детей в первый класс ижевчанам грозит «административка»
Ушла из дома в Ижевске и стала самой «дорогой» порноактрисой в мире: Джиа Лисса откровенно рассказала о работе своей мечты
Житель Удмуртии предстанет перед судом за обман 42 сибиряков
Пять автономных светофоров установили в Удмуртии