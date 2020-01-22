Ижевск борется за звание лучшего города России
Ижевск может стать лучшим городом России 2020 года. Для этого мы должны победить на всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор». Россияне с помощью интернет-голосования выбирают населенный пункт, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием. Итоги подведут 30 декабря 2020 года.
Голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны уже стартовало. Пока Ижевск находится на 70 месте из 83. В тройке лидеров Владимир, Смоленск, Севастополь.
Проголосовать за столицу Удмуртии можно на сайте всероссийского проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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