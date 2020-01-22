2020-01-22T11:59:10+03:00
Общество

«Праздник закончился»: на Центральной площади Ижевска разбирают ёлку

Ранее убрали ёлки, которые были у нескольких торговых центров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске на Центральной площади начали убирать новогоднюю ёлку. Фотограф «Комсомолки» побывал на месте.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

На данный момент почти половину ёлки разобрали, скорее всего к началу следующей недели новогодней красавицы уже не будет. Ранее символ Нового года убрали у торговых центров "Аврора Парк", "Сигма" и "Флагман".

Что касается ледового городка, то сейчас на горках кататься запрещено – они огорожены и везде висят предупреждения: «Пользоваться горками из-за погоды небезопасно».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Ижевска, ледовый городок убирать пока что не планируют.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Напомним, монтаж новой 20-метровй елки на Центральной площади начался 9 декабря (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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