2020-01-22T17:16:33+03:00
Происшествия

В ходе расследования уголовного дела работникам ижевского лицея выплатили долги по зарплате

Сумма долга составила 635,4 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске в ходе расследования уголовного дела работникам гуманитарного лицея выплатили задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, с мая по июль 2019 года руководство лицея не выплачивало зарплату работникам. Сумма долга составила 635,4 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 21 работник лицея. В результате принятых следствием мер руководством лицея полностью погашена образовавшаяся задолженность. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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