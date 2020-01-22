В ходе расследования уголовного дела работникам ижевского лицея выплатили долги по зарплате
В Ижевске в ходе расследования уголовного дела работникам гуманитарного лицея выплатили задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, с мая по июль 2019 года руководство лицея не выплачивало зарплату работникам. Сумма долга составила 635,4 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 21 работник лицея. В результате принятых следствием мер руководством лицея полностью погашена образовавшаяся задолженность. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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