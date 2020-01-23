В 2019 году в Удмуртии закрыли 20 наркопритонов
В Удмуртии за 2019 год было закрыто 20 наркопритонов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
- За 12 месяцев 2019 года на территории республики выявлено 2518 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1747 фактов сбыта наркотиков. За год было изъято более 84 кг веществ. А также к ответственности за преступления привлечено 896 лиц: 34 несовершеннолетних, 118 женщин, 233 лица, ранее совершавших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, - сообщает пресс-служба.
По данным Республиканского наркодиспансера Удмуртии, на учете стоит 4894 лица, в том числе 2462 лица с диагнозом «наркомания», 2432 лица – с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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