10 пешеходных переход в Удмуртии станут освещенными

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:31:20+03:00

Работы планируется завершить в марте 2020 года

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В Завьяловском и Можгинском районах Удмуртии 10 пешеходных переходов станут освещенными. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».

- При реконструкции и капремонте федеральной трассы М-7 «Волга» предусмотрено устройство искусственного освещения с применением современных светодиодных ламп, имеющих более низкое энергопотребление и длительный срок службы. Срок эксплуатации новых систем освещения 25 лет, - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции участков трассы в Завьяловском и Можгинском районах планируется закончить во второй половине марта 2020 года.

Напомним, На дорогах Удмуртии появились автономные светофоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU