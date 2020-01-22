10 пешеходных переход в Удмуртии станут освещенными
В Завьяловском и Можгинском районах Удмуртии 10 пешеходных переходов станут освещенными. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».
- При реконструкции и капремонте федеральной трассы М-7 «Волга» предусмотрено устройство искусственного освещения с применением современных светодиодных ламп, имеющих более низкое энергопотребление и длительный срок службы. Срок эксплуатации новых систем освещения 25 лет, - говорится в сообщении.
Работы по реконструкции участков трассы в Завьяловском и Можгинском районах планируется закончить во второй половине марта 2020 года.
Напомним, На дорогах Удмуртии появились автономные светофоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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