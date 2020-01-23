2020-01-23T07:55:01+03:00
Происшествия

Пьяный житель Удмуртии укусил полицейского из Перми

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Удмуртии, который укусил сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по краю.

- По данным следствия, 4 января ночью в деревне Проносное Березовского района подозреваемый был пьяным за рулем. Сотрудники ДПС остановили машину злоумышленника, который в свою очередь, чтобы избежать наказания, попытался скрыться. При этом он укусил за руку инспектора ДПС, который пресекал его действия, - сообщает пресс-служба.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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