59-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
В Ижевске разыскивают 59-летнего Ахметшина Фарита Мансуровича. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
17 января мужчина в середине дня вышел с работы по улице Азина, 1 и больше о нем нет информации.
Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, глаза зеленые.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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