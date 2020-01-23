2020-01-23T07:08:48+03:00
Общество

59-летнего мужчину разыскивают в Ижевске

Он не пришел домой после работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 59-летнего Ахметшина Фарита Мансуровича. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

17 января мужчина в середине дня вышел с работы по улице Азина, 1 и больше о нем нет информации.

Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, глаза зеленые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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