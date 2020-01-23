2020-01-23T12:02:27+03:00
Общество

Находившегося в федеральном розыске злоумышленника задержали в Удмуртии

Сотрудники вневедомственной охраны остановили мужчину для проверки документов
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии задержали злоумышленника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

- В Сарапуле сотрудники обратили внимание на мужчину с пакетом в руках, в котором находились подозрительные металлические предметы. Сотрудники остановили его для проверки документов, в ходе беседы мужчина представился чужим именем и рассказал, что привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщает пресс-служба.

После проверки информации по базам выяснилось, что мужчину разыскивают сотрудники УФСИН России по Удмуртии, и он находится в федеральном розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Мужчину передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Подросток из Удмуртии занял призовое место в танцевальном баттле в Екатеринбурге.

- И такое бывает... Житель Удмуртии укусил инспектора ДПС из Пермского края.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральной трассе в Удмуртии появилось семь новых светофоров
У жителя Татарстана в Ижевске мошенники похитили почти 140 тысяч рублей
Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины на обочинах дорог
Поправки приняты: в Гордуме Ижевска депутаты согласились с сокращением количества мест в парламенте
Полицейские задержали похитителя иконы из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска
261 семья из Удмуртии стала родителями первого ребенка
«Удмуртнефть» получила награду в акции «Дни защиты от экологической опасности»
Находившегося в федеральном розыске злоумышленника задержали в Удмуртии
Подросток из Удмуртии занял призовое место в танцевальном баттле в Екатеринбурге
Пьяный житель Удмуртии укусил полицейского из Перми
59-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
В 2019 году в Удмуртии закрыли 20 наркопритонов
ХК «Ижсталь» вырвала победу у «Торпедо» из Усть-Каменогорска в овертайме
10 пешеходных переходов в Удмуртии станут освещенными
В ходе расследования уголовного дела работникам ижевского лицея выплатили долги по зарплате
Tele2 и Huawei заключили контракт о прямых поставках
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Появилось расписание стартов на этапах чемпионата и Кубка России по биатлону в Ижевске
В Ижевске мошенница предлагала квартиры по заниженным ценам
У Монумента дружбы народов в Ижевске появится 15 ледовых скульптур
В Ижевске ищут разбойника, который едва не украл икону из Свято-Михайловского собора
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Ижевск борется за звание лучшего города России
«Праздник закончился»: на Центральной площади Ижевска разбирают ёлку