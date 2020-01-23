Находившегося в федеральном розыске злоумышленника задержали в Удмуртии
В Удмуртии задержали злоумышленника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.
- В Сарапуле сотрудники обратили внимание на мужчину с пакетом в руках, в котором находились подозрительные металлические предметы. Сотрудники остановили его для проверки документов, в ходе беседы мужчина представился чужим именем и рассказал, что привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщает пресс-служба.
После проверки информации по базам выяснилось, что мужчину разыскивают сотрудники УФСИН России по Удмуртии, и он находится в федеральном розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Мужчину передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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