Подросток из Удмуртии занял призовое место в танцевальном баттле в Екатеринбурге
Танцор из Сарапула (Удмуртия) занял второе место в танцевальном баттле в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- 19 января в Екатеринбурге состоялась танцевальная битва - искусство уличного танца и хип-хопа показывали ребята из Челябинска, Тюмени, Омска и других городов Урала. Свою импровизацию на танцевальном баттле представил и юный сарапулец, - говорится в сообщении.
В номинации Hip Hop KIDS 1x1 (до 13 лет включительно) мальчик стал финалистом и занял второе место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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