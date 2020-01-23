261 семья из Удмуртии стала родителями первого ребенка

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:05:59+03:00

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В Удмуртии 261 семья стала родителями первого ребенка. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице «ВКонтакте».

- С 1 января 2020 года семья, в которой родился первый ребенок, может получить 466 617 рублей - уже сейчас в Удмуртии таких семей 261. Семьи, в которых родился второй ребенок, получат дополнительные 150 тысяч рублей к материнскому капиталу, - написал глава региона.

Также Александр Владимирович отметил, что с 1 января 2021 года семьям, в которых появится третий и последующий ребенок, будут предоставлять поддержку. Они смогут получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий - 240 тыс. рублей. Всего претендовать на такую поддержку смогут более 300 многодетных семей - это 75 миллионов рублей из бюджета республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU