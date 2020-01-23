Полицейские задержали похитителя иконы из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска
В Ижевске полицейские задержали похитителя иконы из Михаило-Архангельского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 21 января около 18:00 неизвестный мужчина пытался похитить икону из собора стоимостью 190 тысяч рублей. Его остановили бдительные прихожане, но мужчине удалось скрыться с места преступления, - сообщает пресс-служба.
Эксперты сняли с иконы следы рук и в результате экспертизы была установлена личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Красногорского района, ранее судимый за кражу.
Мужчину задержали по месту жительства. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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