Полицейские задержали похитителя иконы из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:07:24+03:00

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В Ижевске полицейские задержали похитителя иконы из Михаило-Архангельского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 21 января около 18:00 неизвестный мужчина пытался похитить икону из собора стоимостью 190 тысяч рублей. Его остановили бдительные прихожане, но мужчине удалось скрыться с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Эксперты сняли с иконы следы рук и в результате экспертизы была установлена личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Красногорского района, ранее судимый за кражу.

Мужчину задержали по месту жительства. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/756211" frameborder="0"></iframe> Неизвестный украл икону из Свято-Михайловского собора в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU