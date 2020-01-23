23 Янв. 2020 2020-01-23T11:12:03+03:00

Так как это создает препятствие для уборки снега

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Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины на обочинах дорог, особенно ночью. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Просьба не мешать работе коммунальной техники, не оставлять автомобили на обочинах дорог, особенно в ночное время. Совместно с ГИБДД ижевские дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега, - говорится в сообщении.

На данный момент есть график уборки улиц:

23 января – ул. Пушкинская на участке от ул. Советская до ул. Холмогорова, шлюзовые проезды по ул. 40 лет Победы (Первомайский район).

В ночь с 23 на 24 января – ул. Лихвинцева на участке от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. И.Закирова, 18, 20, ул. П.Блинова.

С 24 на 25 января – шлюзовые проезды по ул. 40 лет Победы (Устиновский район);

С 25 на 26 января – ул. Т.Барамзиной;

С 26 на 27 января – ул. Труда.

В ночь с 27 на 28 января - ул. Ленина в районе ТЦ «Кит»;

В ночь с 28 на 29 января - ул. Щорса на участке от пер. Северный до ул. 10 лет Октября;

30 января - ул. Холмогорова от ул. Пушкинская до ул. Удмуртская.

В случае, если машина будет мешать, то ее переставят с помощью эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU