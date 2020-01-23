На федеральной трассе в Удмуртии появилось семь новых светофоров

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:14:45+03:00

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В Удмуртии на федеральной трассе М-7 «Волга» появилось семь новых светофоров. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Так, светофор появился у поселка Игра на пересечении федеральной трассы с улицей Красная, два светофора установлены в Малопургинском районе - у деревень Абдульменево и Миндерево. В Ижевске на перекрестке улиц Азина и Гагарина в микрорайоне Пирогово также начал работать светофор. При этом в режим действующего светофора на перекрестке улиц Азина и Пойма добавлена пешеходная секция и электронным регулировщиком оснастили и перекресток Обхода г. Ижевска у д. Курегово (Чекерил), - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в селе Якшур-Бодья на пешеходном переходе в районе автовокзала установлен светофор вызывного типа.

В 2020 году в Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено еще пять светофорных объектов - один на пересечении Окружной г. Ижевска с Якшур-Бодьинским трактом и четыре светофора в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU