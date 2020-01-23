Четыре больницы в Удмуртии наказали за нарушение антикоррупционного законодательства
Прокуратура Удмуртии выявила нарушения при осуществлении закупок четырьмя больницами Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они заключали контракты с организациями, которые ранее уличили в коррупции.
- Установлены факты заключения государственных контрактов с организациями, привлеченными к административной ответственности за незаконное вознаграждение, - говорится в сообщении.
По результатам проверки им вынесены представления, после чего незаконные контракты расторгли. К административной ответственности привлекли двух человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фальшивую «пятитысячную» обнаружили в банке Ижевска
261 семья из Удмуртии стала родителями первого ребенка
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»