Четыре больницы в Удмуртии наказали за нарушение антикоррупционного законодательства

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:15:56+03:00

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Прокуратура Удмуртии выявила нарушения при осуществлении закупок четырьмя больницами Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они заключали контракты с организациями, которые ранее уличили в коррупции.

- Установлены факты заключения государственных контрактов с организациями, привлеченными к административной ответственности за незаконное вознаграждение, - говорится в сообщении.

По результатам проверки им вынесены представления, после чего незаконные контракты расторгли. К административной ответственности привлекли двух человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU