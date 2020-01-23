Растлевавшего в соцсетях школьниц педофила осудили в Удмуртии

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:17:33+03:00

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В Удмуртии осудили педофила, который два года в соцсетях растлевал школьниц. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии. Его обвиняют в совершении больше чем 20 преступлений. Мужчина работал в Малопургинской школе искусств звукорежиссером и общался с девочками с рабочего компьютера.

- Обвиняемый создал личную страницу в одной из социальных сетей с фиктивными личными данными и вступал в переписку от имени 14-летней девочки, якобы являющейся моделью. Злоумышленник вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы и пересылал видеоизображения порнографического характера, - говорится в сообщении.

Позже установили 19 потерпевших девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Они думали, что общаются со сверстницей, поэтому ничего не сообщали родителям.

- В отношении него и всех потерпевших проведены комплексные психолого-психиатрические экспертизы. По заключению экспертов, мужчина страдает расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU