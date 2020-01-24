2020-01-24T05:55:41+03:00
Общество

Удмуртский Дед Мороз вошел в ТОП-5 Дедов Морозов страны

При составлении рейтинга учитывали присутствие сказочных персонажей в региональных и федеральных СМИ
Мария ХАФИЗОВА
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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Удмуртский новогодний волшебник Тол Бабай вошел в ТОП-5 Дедов Морозов страны. Такое исследование провели аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ».

По результатам исследования, наш Дедушка занял 4 место. Отметим, что при составлении рейтинга учитывали присутствие сказочных персонажей в региональных и федеральных средствах массовой информации.

Лидерство, конечно, у Деда Мороза из Великого Устюга, на втором месте его внучка Снегурочка. Третье место занимает Морозко из Нижегородской области. На пятом - Кыш Бабай из Татарстана.

Отмечается, что Тол Бабаю удалось обогнать Дедушку из Татарстана за счет активности на туристических мероприятиях Удмуртии, более частых выездов за пределы республики и проведения Дня рождения с приглашением широкого круга «волшебников».

В топ-10 медийных новогодних сказочных персонажей вошли:

Дед Мороз (212 969 упоминаний)

Снегурочка (Кострома) (111 961)

Морозко (Варнавино, Нижегородская область) (11 297)

Тол Бабай (Удмуртия) (1 899)

Кыш Бабай (Татарстан) (1 819)

Мороз Иванович (Новосибирская область) (1 316)

Чысхаан (Якутия) (1 201)

Карельский Морозец Паккайне (1 034)

Талви Укко (954)

Байкальский Дед Мороз (823)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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