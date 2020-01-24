7 млн рублей выделят студенческим семьям Удмуртии в 2020 году

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:58:16+03:00

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7 млн рублей выделено в бюджете Удмуртской Республики на 2020 год на оказание единовременной материальной помощи студенческим семьям. Об это сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что в 2019 году был увеличен размер единовременной материальной помощи таким семьям: с 15 000 до 100 000 рублей. В 2019 году эту меру поддержки получили 103 студенческие семьи Удмуртии.

В 2020 году реализация данного направления будет продолжена. Уже подготовлен проект постановления. Условия предоставления помощи остались прежними. Кроме того, те студенческие семьи, которые не успели обратиться в 2019 году (например, ребенок родился 31 декабря), тоже смогут получить материальную помощь при условии, что обращение за ней последует не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Выплата положена студентам-очникам, которые живут и учатся в Удмуртии. Если доход на каждого в месяц меньше 19 тысяч 298 рублей. Обращаться за оформлением помощи можно в отдел соцзащиты по месту жительства. Потратить сумму разрешается по своему усмотрению, отчитываться не нужно. Выплаты по 100 000 планируют продолжать до 2024 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU