Мужчину, который сломал ледяную скульптуру у собора, задержали в Ижевске

24 Янв. 2020 2020-01-24T06:27:33+03:00

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В Ижевске задержали 26-летнего мужчину, который сломал ледовую скульптуру «Святого Иосифа» у Михаило-Архангельского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство»». Постановлением районного суда Октябрьского района молодой человек признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа, - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел 13 января около 22:00. В прошлом году была похожая ситуация. Тогда неизвестные разрушили несколько скульптур у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/756491" frameborder="0"></iframe> В Ижевске полицейские задержали мужчину, разрушившего ледяную скульптуру возле собора.

ИСТОЧНИК KP.RU