Мужчину, который сломал ледяную скульптуру у собора, задержали в Ижевске
В Ижевске задержали 26-летнего мужчину, который сломал ледовую скульптуру «Святого Иосифа» у Михаило-Архангельского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
- В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство»». Постановлением районного суда Октябрьского района молодой человек признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа, - говорится в сообщении.
Напомним, что инцидент произошел 13 января около 22:00. В прошлом году была похожая ситуация. Тогда неизвестные разрушили несколько скульптур у Михаило-Архангельского кафедрального собора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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