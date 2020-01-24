2020-01-24T06:27:33+03:00
Общество

Мужчину, который сломал ледяную скульптуру у собора, задержали в Ижевске

Ему выписали административный штраф
Мария ХАФИЗОВА
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В Ижевске задержали 26-летнего мужчину, который сломал ледовую скульптуру «Святого Иосифа» у Михаило-Архангельского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство»». Постановлением районного суда Октябрьского района молодой человек признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа, - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел 13 января около 22:00. В прошлом году была похожая ситуация. Тогда неизвестные разрушили несколько скульптур у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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