На каких шоу выступит ижевская фигуристка Алина Загитова в 2020 году?

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:45:03+03:00

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Ижевская фигуристка Алина Загитова продолжает активно тренироваться. На этот год у нее запланировано выступление в 7 ледовых шоу.

Так, по данным группы «Алина Загитова|Alina Zagitova [OFFICIAL]» «ВКонтакте», 1 февраля спортсменка проведет в Доброграде, где выступит в рамках ледового шоу Олимпийских чемпионов.

С 6 по 16 февраля ижевчанка будет в Швейцарии на шоу «Art on Ice» (Арт он Айс), 29 марта в Москве (шоу «Россия,Вперед!»). Также Загитова примет участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» (31 марта Казань, 3 апреля Пермь, 8 апреля Санкт-Петербург).

С 10 по 12 апреля чемпионка вновь покажет свое мастерство в рамках шоу «Art on Ice», но уже в Тайвани.

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ИСТОЧНИК KP.RU