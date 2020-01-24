Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудили за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 26 июля 2019 года на пасеке в Завьяловском районе двое мужчин выпивали. При этом между ними произошла ссора, в ходе которой осужденный руками задушил потерпевшего и спрятал его тело под кровать, - сообщает пресс-служба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний неработающий, ранее судимый за убийство житель Ижевска.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в виде восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Прокуратура проверила информацию о возможном обрушении жилого дома в Сарапуле.

- На каких шоу выступит ижевская фигуристка Алина Загитова в 2020 году? График уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU