2020-01-24T09:11:38+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

Накануне произошедшего между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 26 июля 2019 года на пасеке в Завьяловском районе двое мужчин выпивали. При этом между ними произошла ссора, в ходе которой осужденный руками задушил потерпевшего и спрятал его тело под кровать, - сообщает пресс-служба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний неработающий, ранее судимый за убийство житель Ижевска.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в виде восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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