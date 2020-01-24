Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске возобновил работу

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:33:02+03:00

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В Ижевске каток на стадионе «Динамо» возобновил работу. Об этом сообщается в группе «Спорткомплекс «Динамо» Ижевск».

- Градусник медленно, но стремительно опустился ниже ноля, а это значит, что ледовый каток «Динамо» возобновляет свою работу. Мы работаем для вас в будни с 18:00 до 22:00 и в выходные с 12:00 до 22:00, - говорится в сообщении.

Так, 25 января, в субботу, на катке пройдет праздничная программа, посвященная Дню студента и Татьяниному дню (6+). С 13:00 до 22:00 для всех студентов, школьников и Татьян вход на каток будет бесплатным (документ, подтверждающий право на бесплатный вход обязателен).

Развлекательная программа начнется в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU