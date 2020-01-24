2020-01-24T11:19:15+03:00
Общество

115 камер установят в местах массового пребывания людей в городах Удмуртии

На эти системы было потрачено 22,5 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В городах Удмуртии в местах массового пребывания людей идет установка 115 поворотных и фиксированных камер. Об этом сообщил председатель правительства Ярослав Семенов на расширенной коллегии МВД по республике.

- В рамках АПК «Безопасный город» в 2019 году на 22,5 млн рублей было закуплено оборудование для системы видеонаблюдения в пилотных муниципальных образованиях - Ижевске, Глазове, Можге, Камбарском и Увинском районах. Работы по установке камер завершатся к концу первого квартала 2020 года, - отметил Ярослав Семенов.

Также было отмечено, что на дальнейшее проектирование АПК «Безопасный город» и Системы -112 в бюджете Удмуртии на 2020 год запланировано 67 млн рублей. В настоящее время ежемесячно Служба-112 принимает около 100 тысяч вызовов от граждан, из них около 20 тысяч относится к компетенции полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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