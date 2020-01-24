Какая погода будет в выходные в Ижевске?
Кажется, зима снова пришла, так как за окном «минус», ручьи не текут, горки не тают. Узнали прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 25 января, днем ожидается −8…−6 градусов, ночью −6 градусов, весь день будет идти снег.
26 января, в воскресенье, днем −6…−5 градусов, небольшой снег, к вечеру похолодает до −10 градусов, ночью ожидается −15…−11 градусов, небольшой снег.
На следующей неделе с запозданием придут морозы. В понедельник ночью до -19 градусов, во вторник до -21 градуса. К концу недели станет намного теплее до -4 градусов. При этом всю неделю будет идти снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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