Вечный студент: ижевчанка освоила новую профессию в 74 года

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:56:59+03:00

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25 января по всей стране отмечается День студента. В преддверии праздника на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+) вспоминали интересные истории из студенческих времен, а также пообщались с возрастными студентами.Так, ижевчанка Людмила Меркушева решила освоить новую профессию в 74 года.

Женщина полжизни проработала тренером по спортивной гимнастике, а потом решила стать экскурсоводом и поступила на специальность «Туризм». Признается, что учиться было непросто: трудно пришлось с иностранными языками и освоением компьютера.

Учатся в наших университетах и иностранцы. Так, 70-летний итальянец Гуидо Пачи с детства приезжал в Россию, влюбился и всегда хотел узнать о нашей стране и культуре. Сделать он это хотел при помощи изучения русского языка, поэтому мечтал поступить в наш университет и у него это получилось!

Учиться никогда не поздно: почему итальянец получил ижевский диплом и как поступить в ВУЗ в 74 года? 00:00 00:00

Полностью эфир можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU