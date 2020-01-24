Сборная Удмуртии по биатлону стала второй в смешанной эстафете на чемпионате России
Сборная Удмуртии по биатлону (Анастасия Кайшева, Ульяна Кайшева, Александр Поварницын и Виктор Плицев) стала второй в смешанной эстафете на чемпионате России. Об этом сообщает sportur.ru.
Победу одержали представители ХМАО-Югры-1 (Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Петр Пащенко и Дмитрий Иванов). На третьем месте квартет из Ямало-Ненецкого автономного округа (Алена Иванова, Резеда Сибгатуллина, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов).
Напомним, что соревнования должны были проходить в Рыбинске. Однако из-за отсутствия снега их перенесли в Ижевск. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в период с 24 по 27 января запланировано провести 12 гонок:
24 января
• эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - мужчины и женщины
• эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - мужчины и женщины
25 января
• спринт 10 км - мужчины
• спринт 10 км - юниоры
• спринт 7,5 км - женщины
• спринт 7,5 км - юниорки
26 января
• эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - юниоры и юниорки
эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - юниоры и юниорки
27 января
• спринт 10 км - мужчины
• спринт 10 км - юниоры
• спринт 7,5 км - женщины
• спринт 7,5 км - юниорки
Соревнования проходят на Республиканском спортивно-стрелковом комплексе им. Демидова.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске расторгли контракт на строительство школы на улице Берша
7 млн рублей выделят студенческим семьям Удмуртии в 2020 году
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»