Сборная Удмуртии по биатлону стала второй в смешанной эстафете на чемпионате России

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:55:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сборная Удмуртии по биатлону (Анастасия Кайшева, Ульяна Кайшева, Александр Поварницын и Виктор Плицев) стала второй в смешанной эстафете на чемпионате России. Об этом сообщает sportur.ru.

Победу одержали представители ХМАО-Югры-1 (Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Петр Пащенко и Дмитрий Иванов). На третьем месте квартет из Ямало-Ненецкого автономного округа (Алена Иванова, Резеда Сибгатуллина, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов).

Напомним, что соревнования должны были проходить в Рыбинске. Однако из-за отсутствия снега их перенесли в Ижевск. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в период с 24 по 27 января запланировано провести 12 гонок:

24 января

• эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - мужчины и женщины

• эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - мужчины и женщины

25 января

• спринт 10 км - мужчины

• спринт 10 км - юниоры

• спринт 7,5 км - женщины

• спринт 7,5 км - юниорки

26 января

• эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - юниоры и юниорки

эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - юниоры и юниорки

27 января

• спринт 10 км - мужчины

• спринт 10 км - юниоры

• спринт 7,5 км - женщины

• спринт 7,5 км - юниорки

Соревнования проходят на Республиканском спортивно-стрелковом комплексе им. Демидова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске расторгли контракт на строительство школы на улице Берша

7 млн рублей выделят студенческим семьям Удмуртии в 2020 году

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU