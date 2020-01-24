Больше 2 500 контейнерных площадок планируют построить в Удмуртии

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:56:13+03:00

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Городские и районные власти объявили о планах по строительству контейнерных площадок в 2020 году. По данным пресс-службы Регионального оператора Удмуртии, в этом году почти во всех районах республики хотят обустроить 2508 площадок - это втрое больше, чем оборудовали в прошлом.

Лидерами планируют стать Селтинский и Кезский районы (по 300 площадок) и Малопургинский (260 площадок). Такая масштабная стройка поможет закрыть потребность республики в площадках наполовину.

- Эти планы - подтверждение того, что реформа в республике набирает обороты, а услуга становится удобнее всё для большего количества жителей. Ещё недавно план на этот год не превышал 700 площадок, а сейчас мы видим цифру в 2,5 тысячи площадок. На вновь отстроенные будет установлено почти 6 тысяч контейнеров, - отметил начальник производственно-технического отдела Региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство» Александр Корюгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU