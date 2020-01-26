Почти 300 заявок поступило на участие в конкурсе «Педагог года - 2020» в Удмуртии
281 заявка поступила на участие в конкурсе «Педагог года - 2020» В Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
На данный момент прием заявок завершен. Всего победители будут выявлены в 11 номинациях. Самой популярной среди участников стала номинация «Педагогический дебют» - на нее зарегистрированы сразу 56 человек. Далее по популярности следуют «Воспитатель», «Учитель-мастер» и «Классный руководитель».
По словам организаторов, среди участников больше женщин. От педагогов мужчин на участие в конкурсе поступила лишь 21 заявка, что составляет 7,5% от общего количества участников.
Уже 14 февраля станут известны имена 55 участников, которые пройдут во второй тур конкурса. А сам победитель станет известен чуть позже:
- Имя победителя и призеров Республиканского конкурса «Педагог года – 2020» объявят 26 марта, - сообщает пресс-служба ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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