Почти 300 заявок поступило на участие в конкурсе «Педагог года - 2020» в Удмуртии

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:48:14+03:00

От общего количества заявок всего 7,5% поступило от мужчин

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281 заявка поступила на участие в конкурсе «Педагог года - 2020» В Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

На данный момент прием заявок завершен. Всего победители будут выявлены в 11 номинациях. Самой популярной среди участников стала номинация «Педагогический дебют» - на нее зарегистрированы сразу 56 человек. Далее по популярности следуют «Воспитатель», «Учитель-мастер» и «Классный руководитель».

По словам организаторов, среди участников больше женщин. От педагогов мужчин на участие в конкурсе поступила лишь 21 заявка, что составляет 7,5% от общего количества участников.

Уже 14 февраля станут известны имена 55 участников, которые пройдут во второй тур конкурса. А сам победитель станет известен чуть позже:

- Имя победителя и призеров Республиканского конкурса «Педагог года – 2020» объявят 26 марта, - сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU