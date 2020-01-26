2020-01-26T15:35:17+03:00
Общество

Свыше 370 жалоб на действия коллекторов поступило за 2019 год в Удмуртии

По существу рассмотрены 329
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За период 2019 года в УФССП России по Удмуртской Республике поступило 371 обращение по вопросам соблюдения законности коллекторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из всего количества обращений по существу рассмотрены 329. В 113 случаях заявители жаловались на осуществление коллекторами контактов с третьими лицами, в 102 случаях - на распространение сведений о задолженности третьим лицам, без согласия на то должника. В 60 случаях жители жаловались на психологическое давление, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство, а также поступление угроз причинения вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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