2020-01-27T12:04:38+03:00
Общество

На улице Холмогорова в Ижевске устранили повреждение на участке теплопровода

Повреждение произошло 26 января в 17:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске специалисты «Удмуртских коммунальных систем» устранили повреждение на участке теплопровода в районе пересечения улиц Холмогорова и Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке теплосети было отключено теплоснабжение в одном жилом доме - по адресу: ул. 10 лет Октября, 8а. Оперативно-ремонтный персонал приступил к устранению технологического нарушения около 17:00, в работе было задействовано 4 бригады и 4 единицы спецтехники. В районе 22:00 работы были завершены, началось заполнение теплосети дома, - сообщает пресс-служба.

ООО «УКС» напоминает, что в случае отсутствия тепла или низкой температуры во внутридомовой системе отопления необходимо предупредить об этом сотрудников своей управляющей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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