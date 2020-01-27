2020-01-27T12:01:18+03:00
Происшествия

24-летнего ижевчанина задержали за незаконный сбыт наркотиков

Полицейские установили, что задержанный был закладчиком интернет-магазина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 24-летнего безработного местного жителя за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Молодого человека задержали вечером на улице Камбарская, полицейские установили, что задержанный является закладчиком интернет-магазина. Закладку он забрал в лесополосе недалеко от места задержания. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили 40 тайников-закладок, из которых изъято 40 граммов наркотического вещества, - сообщает пресс-служба.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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