Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе
На неделе в Ижевске ожидается существенное похолодание до -27 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 27 января, днем температура составит -15…-20 градусов, ночью -20…-17 градусов, небольшой снег.
28 января, во вторник, днем -20…-17 градусов, малооблачно, утром небольшой снег. Ночью пасмурно и -24…-22 градуса.
29 января, в среду, днем -17…-14 градусов, снег. Ночью -11 градусов, небольшой снег.
30 января, в четверг, днем -9…-8 градусов, ночью -7…-6 градусов, весь день будет идти снег.
31 января, в пятницу, температура днем составит -5 градусов, ночью -6 градусов, небольшой снег.
1 февраля, в субботу, днем -5 градусов, ночью -5 градусов, весь день небольшой снег.
2 февраля, в воскресенье, днем -4…-3 градуса, ночью -6 градусов, снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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