2020-01-27T11:59:05+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе

В ночь на вторник придет существенное похолодание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На неделе в Ижевске ожидается существенное похолодание до -27 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в понедельник, 27 января, днем температура составит -15…-20 градусов, ночью -20…-17 градусов, небольшой снег.

28 января, во вторник, днем -20…-17 градусов, малооблачно, утром небольшой снег. Ночью пасмурно и -24…-22 градуса.

29 января, в среду, днем -17…-14 градусов, снег. Ночью -11 градусов, небольшой снег.

30 января, в четверг, днем -9…-8 градусов, ночью -7…-6 градусов, весь день будет идти снег.

31 января, в пятницу, температура днем составит -5 градусов, ночью -6 градусов, небольшой снег.

1 февраля, в субботу, днем -5 градусов, ночью -5 градусов, весь день небольшой снег.

2 февраля, в воскресенье, днем -4…-3 градуса, ночью -6 градусов, снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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