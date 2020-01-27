Фестиваль по зимнему автокроссу пройдет в Удмуртии

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:02:53+03:00

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В Удмуртии 15 февраля пройдет первый этап фестиваля по зимнему автокроссу (16+). Об этом сообщается в группе «АВТО-ФЕСТИВАЛЬ 18».

- Первый этап будет проходить на спортивном комплексе «Чекерил». Предварительные заявки на участие принимаются до 14 февраля 2020 г. на электронный адрес: avtosport18@gmail.com, - говорится в сообщении.

Гонки пройдут в дисциплинах: кросс Д2 классика, кросс Д2Н, кросс супер-1600, кросс Дз-спринт, кросс Т1-2500. Открытие соревнований в 12:00, всем зрителям вход свободный. Схема проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU