2020-01-27T16:42:25+03:00
Общество

Сможет ли новый закон о жестоком обращении с животными спасти питомцев в Удмуртии от живодеров

Впервые в республике осудили живодера
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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27 января в понедельник в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) зоозащитник Оксана Берестова рассказала, поможет ли новый закон о жестоком обращении с животными защитить питомцев от живодеров.

Впервые в Удмуртии живодер получил срок. Пока условный

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Также в эфире рассказали историю о счастливом спасении собаки Рекса, которую хозяин хотел зарубить. После спасения мужчину осудили по статье о жестоком обращении с животными, условно.

Для чего нужны приюты, что там делают, а также кто такие общественные инспекторы и другие истории спасения животных можно послушать в полной версии эфира.

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- Вы только посмотрите на этого пса! Над ним издевались нерадивые хозяева, но мир не без добрых людей. Историю спасения Рекса читайте на сайте.

- Более года условно получил живодер из Удмуртии, пытавшийся зарубить собаку топором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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