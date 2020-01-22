2020-01-22T07:01:40+03:00
Общество

Более года условно получил живодер из Удмуртии, пытавшийся зарубить собаку топором

Спасли дворнягу неравнодушные соседи
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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Житель Игринского района Удмуртии, пытавшийся зарубить собаку топором, приговорен 1,3 годам условного осуждения. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Напомним, инцидент произошел осенью 2019 года. Житель Игринского района, злоупотреблявший алкоголем, пытался зарубить топором своего пса. Спасли истекающую кровью собаку неравнодушные соседи. После осмотра ветеринарами, пса отправили в Ижевск, где после выздоровления у него появился новый хозяин, а по данному инциденту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, житель деревни Комсомолец Игринского района Удмуртии, злоупотреблявший алкоголем, издевался над собакой и раньше. По словам соседей, мужчина избивал собаку и не кормил ее. Приговор суда вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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