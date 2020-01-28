Житель Удмуртии пробрался в чужую квартиру и напал на 14-летнюю девочку
В Удмуртии задержали 31-летнего мужчину, который пробрался в чужую квартиру и напал на 14-летнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, накануне случившегося обвиняемый находился в Глазове, где выпивал.
- В ночь с 22 на 23 января он пришел к дому, где, как ему было известно, на первом этаже проживала 14-летняя девочка. Между 4 и 6 часами утра мужчина залез в квартиру через приоткрытое окно и незаконно проник в комнату, где напал на спящую девочку. Высказывая угрозы в ее адрес, он совершил сексуальное насилие, после чего скрылся, - говорится в сообщении.
Девочка кричала, поэтому ее родители быстро среагировали и вызвали полицию. Личность злоумышленника быстро установили, сейчас мужчина заключен под стражу. Свою вину он полностью признал.
В рамках расследования уголовного дела допрошены потерпевшая несовершеннолетняя, свидетели, назначены дактилоскопическая, медико-криминалистическая, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертизы. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств совершенного преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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