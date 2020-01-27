На берегу Ижевского пруда самовольно захватили земли

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:30:32+03:00

Всего заняли четыре участка

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В Ленинском районе на берегу Ижевского пруда нашли четыре участка, которые самовольно захватили жители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Участки находятся в государственной собственности, но незаконно используются гражданами. В прокуратуре отметили, что это нарушает права неопределенного круга лиц на доступ к воде.

-В связи с этим в Ленинский районный суд г.Ижевска прокурором района направлено 4 исковых заявления о понуждении граждан к освобождению части территорий земель, находящихся в неразграниченной государственности собственности, путем сноса построек и переноса заборов, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU