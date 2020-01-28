2020-01-28T07:07:57+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступила в роли комментатора

Соревнования прошли в Австрии
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступила в роли комментатора чемпионата Европы, который прошел в Австрии. Об этом спортсменка написала на своей страничке в Инстаграм.

– Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золото чемпионата Европы по всех дисциплинах. Мне представилась возможность наблюдать и комментировать триумф наших фигуристов в Граце. Даже записывали влог, который скоро будет опубликован. Без лишних слов: 10 медалей (4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзы) – написала Туктамышева. – Так круто быть частью такого события, как это, особенно интересно было оказаться на чемпионате Европы не со стороны зрителя, а со стороны комментатора - незабываемый опыт.

Однако фигуристка отметила, что приложит все усилия, чтобы в следующем году быть в числе участников.

– Прежде всего, я спортсменка, а потом комментатор, – добавила Туктамышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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