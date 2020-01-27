6 ярких фото с соревнований по мотокроссу в Удмуртии
25 января в Уве прошло первенство по мотокроссу. Его посвятили 85-летию Увинского района. Мы собрали для вас самые яркие кадры с соревнований.
Фото: Сергей Тронин
Фото: Сергей Тронин
Фото: Сергей Тронин
Фото: Сергей Тронин
Фото: Сергей Тронин
Фото: Сергей Тронин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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