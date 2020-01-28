Поменяют ли покрытие моста через речку Карлутку в Ижевске?

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:12:45+03:00

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Несколько лет назад в Ижевске отремонтировали мост через речку Карлутку на ул. Софьи Ковалевской. Однако уже сейчас горожане недовольны его состоянием.

— По мосту через Карлутку на ул. Софьи Ковалевской очень тяжело ходить на каблуках, особенно зимой: поверхность перфорированная, и каблуки проваливаются. Будут ли там менять покрытие? — интересуется Мария.

Как нам пояснили в Службе благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ), мост отремонтировали в 2016 году перфорированными материалами специально. Такое покрытие помогает отводить воды весной и осенью, а зимой мешает образовываться наледи.

— После проведения ремонта рассматривалась возможность применения сплошного металлического настила на ширину полосы движения пешеходов, но в результате полученных данных о травмоопасности при использовании подобного покрытия (при низких температурах происходит обледенение даже без выпадения снежных осадков и возникает риск падения пешеходов) проведение мероприятий признано нецелесообразным, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос «Комсомолки».

В весенне-летний период этот вопрос рассмотрят повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU