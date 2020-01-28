2020-01-28T13:12:45+03:00
Общество

Поменяют ли покрытие моста через речку Карлутку в Ижевске?

Продолжаем отвечать на вопросы ижевчан
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Анастасия МалышеваФото: Анастасия Малышева
Изменить размер текста:

Несколько лет назад в Ижевске отремонтировали мост через речку Карлутку на ул. Софьи Ковалевской. Однако уже сейчас горожане недовольны его состоянием.

— По мосту через Карлутку на ул. Софьи Ковалевской очень тяжело ходить на каблуках, особенно зимой: поверхность перфорированная, и каблуки проваливаются. Будут ли там менять покрытие? — интересуется Мария.

Как нам пояснили в Службе благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ), мост отремонтировали в 2016 году перфорированными материалами специально. Такое покрытие помогает отводить воды весной и осенью, а зимой мешает образовываться наледи.

— После проведения ремонта рассматривалась возможность применения сплошного металлического настила на ширину полосы движения пешеходов, но в результате полученных данных о травмоопасности при использовании подобного покрытия (при низких температурах происходит обледенение даже без выпадения снежных осадков и возникает риск падения пешеходов) проведение мероприятий признано нецелесообразным, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос «Комсомолки».

В весенне-летний период этот вопрос рассмотрят повторно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске появился должгожданный мост, соединяющий улицу Софьи Ковалевской и переулок Северный

Министр транспорта Удмуртии рассказал о возможности сменить концессионера моста через Каму и Буй

Елизавета Туктамышева выступила в роли комментатора

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Престижный в индустрии «для взрослых» «Порно-Оскар» получила уроженка Ижевска
Поменяют ли покрытие моста через речку Карлутку в Ижевске?
Новый русско-удмуртский словарь презентовали в Ижевске
Пенсионерка из Ижевска поверила мошеннице и лишилась 60 тысяч рублей
Инспектора из Удмуртии осудили за махинации с социальными выплатами на 17 миллионов
В театре Ижевска будет играть актриса из сериала Валерии Гай Германики
Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей
Жителя Удмуртии осудят за дачу взятки местному чиновнику
Уголовное дело вице-спикера Гордумы Ижевска не прекратили после его смерти
Глава Удмуртии вновь продлил срок отстранения от должности бизнес-омбудсмена Александра Прасолова
Министр транспорта Удмуртии рассказал о возможности сменить концессионера моста через Каму и Буй
В Ижевске продолжают искать пострадавших от рук менеджера турагентства, которая украла у клиентов более 3 млн рублей
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступила в роли комментатора
Житель Удмуртии пробрался в чужую квартиру и напал на 14-летнюю девочку
Ижевский школьник стал одним из лучших математиков Евразии
Слабость и головные боли: из-за перепадов температур ижевчане стали чаще болеть
40-летний житель Удмуртии скончался на работе
Сможет ли новый закон о жестоком обращении с животными спасти питомцев в Удмуртии от живодеров
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
9-летнего мальчика сбили в Ижевске
Автобус №31 в Ижевске поменяет маршрут
Пешеход погиб на объездной Ижевска
На берегу Ижевского пруда самовольно захватили земли
Пенсионерка из Ижевска «подарила» жилье мошеннику
6 ярких фото с соревнований по мотокроссу в Удмуртии