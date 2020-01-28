В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Удмуртии, которая убила мужа
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 1 ноября 2019 года пьяный 57-летний муж обвиняемой устроил с женщиной ссору, в ходе которой обвинял ее в измене и оскорблял. Ранее мужчина систематически избивал женщину. После скандала мужчина уснул в кресле, женщина взяла веревку, накинула ему на шею и задушила, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проверены показания обвиняемой. Комплексной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии аффекта, вызванного нахождением в длительной психотравмирующей ситуации, создаваемой супругом.
Уголовное дело направлено в суд, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Помните, мы писали про порноактрису из Ижевска? Так вот, она получила престижную премию «Порно-Оскар».
- 5-летняя девочка травмировалась в центре развлечений. Её отец обратился в суд. Подробнее.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»