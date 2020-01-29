Размер штрафа за незаконное складирование снега могут поднять в Ижевске

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:28:27+03:00

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В Ижевске обсудили проблему незаконного складирования снега в пригороде. На это жалуются жители Завьяловского района, все чаще публикуя подобные посты у себя в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

– Олег Бекмеметьев подчеркнул, что вся техника подрядных организаций, которые содержат муниципальную территорию, оснащена навигаторами. За передвижением машин осуществляется контроль, поэтому вероятность того, что нарушают муниципальные подрядчики, исключена, – говорится в сообщении.

Проведенные муниципальной милицией рейды показали, что нарушители нормы, в большинстве случаев - это физлица, которые вывозят снег на личных авто.

- На совещании принято решение выйти с инициативой в ГИБДД по организации рейдов на подъездах к участкам, где подобные факты фиксируются чаще всего. Кроме того, будет обсуждаться вопрос об увеличении размера штрафа за данный вид правонарушений.

Ранее мы уже рассказывали, каким образом «оштрафовать» могут жителей дома, если при условии, что ответственность за складирование снега несет УК.

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ИСТОЧНИК KP.RU