2020-01-29T08:24:34+03:00
Общество

Чемпионат по хоккею на валенках пройдет в Ижевске

Финал чемпионат состоится 9 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске пройдет традиционный чемпионат по хоккею на валенках (0+). Об этом сообщает пресс-служба города.

- В этом году чемпионат будет посвящен 260-летию Ижевска и 100-летию государственности Удмуртии. 2 февраля в 11:00 одновременно во всех районах города пройдут отборочные этапы. Команды-победители примут участие в финале чемпионата, который пройдет 9 февраля в 12:00 в СК «Чекерил», - сообщает пресс-служба.

Всех желающих принять участие и поболеть за команды могут прийти на площадки: - стадион школы № 100 (Ленинский район), хоккейная коробка во дворе дома по ул. Красногеройская, 103

(Индустриальный район), стадион школы № 88 (Октябрьский район), стадион школы № 42 (Первомайский район), стадион школы № 78 (Устиновский район).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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