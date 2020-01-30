В 2019 году в Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции выявили 58 поддельных водительских удостоверений

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:16:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии за 2019 год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 58 фактов предъявления поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Согласно проведенным экспертизам, изъятые у водителей документы являются поддельными, по способу печати и качеству воспроизведения бланковых реквизитов не соответствуют установленному образцу и выполнены способом струйной печати. Как правило, поддельные удостоверения приобретались у неустановленных лиц по объявлениям в интернете, - говорится в сообщении.

Наказание за указанное деяние - штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- До 20 лет лишения свободы грозит группе жителей Удмуртии. Что они сделали.

- Совсем скоро здание бывшего кинотеатра "Дружба" откроют. "Комсомолка" узнала подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU