2020-01-30T07:16:37+03:00
Общество

В 2019 году в Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции выявили 58 поддельных водительских удостоверений

Как правило, жители покупают удостоверения в интернете
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии за 2019 год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 58 фактов предъявления поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Согласно проведенным экспертизам, изъятые у водителей документы являются поддельными, по способу печати и качеству воспроизведения бланковых реквизитов не соответствуют установленному образцу и выполнены способом струйной печати. Как правило, поддельные удостоверения приобретались у неустановленных лиц по объявлениям в интернете, - говорится в сообщении.

Наказание за указанное деяние - штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2019 году в Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции выявили 58 поддельных водительских удостоверений
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