2020-01-30T08:39:53+03:00
Общество

Пробки 8 баллов и снегопад: в Ижевске очередной дорожный коллапс

На некоторых улицах произошли ДТП
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Яндекс пробкиФото: Яндекс пробки
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Утро 30 января выдалось тяжелым, водители до сих пор стоят в пробках и не могут доехать до работы. Собрали некоторые комментарии из соцсетей.

- Ленина в сторону центра, перекресток перед карлутской, ДТП средний ряд. Не зевайте!

Фото: Сергей Баженов

Фото: Сергей Баженов

- Ул.Кирова от Металлурга стоит, Горького от Кирова до центра стоит

- Орджоникидзе, остановка Мельничная. Стоит всё от И. Закирова, а может и раньше

- ДТП кольцо Либкнехта - Пушкинская в сторону Удмуртской , автобус с легковой, пробка , троллейбус не мог проехать по левому ряду.

По данным сервиса Яндекс пробки, в городе 8 баллов. Сейчас стоят на Максима Горького, Кирова, Милиционной, Удмуртской на перекрестке с Ленина, Карла Либкнехта, Орджоникидзе, Холмогорова, Удмуртская на перекрестке с улицей 10 лет Октября, имени 50-летия ВЛКСМ.

Как сообщил глава Ижевска на странице во «ВКонтакте» 136 машин работало ночью на улицах, сейчас у водителей будет пересменка, после 8 утра - колонны снова выйдут в город. Большая просьба к водителям - быть внимательнее, соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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