2020-01-30T13:01:23+03:00
Здоровье

Ижевчанка, которая живет в Китае, рассказала, как обстоит ситуация с короновирусом

Жители Китая ходят в масках, но не паникуют
Анастасия ЗахароваЕкатерина АРДАШЕВА
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Люди в Китае чаще носят медицинские маскиЛюди в Китае чаще носят медицинские маскиФото: Константин ИВШИН
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Уроженка Ижевска Инесса Тузовская два года назад уехала жить в Китай. Она рассказала «Комсомолке», как жители Китая воспринимают ситуацию с новым короновирусом.

- На самом деле сейчас в Китае нет никакой паники, - утверждает Инесса. - Правительство принимает все меры предосторожности, город Ухань, который является очагом эпидемии, сейчас закрыт, нет авиасообщения, поезда не ходят, местный транспорт внутри города также не работает. Во многих городах не работают таксисты. Но по факту китайцы ведут себя спокойно. Случаи в Шанхае есть, но они есть по всему Китаю. Дело в том, что недавно был китайский Новый год, а китайцы справляют праздники со своими семьями и очень активно путешествуют по стране. Я сама лично во время последней недели посещала другие города, ездила на поезде, все спокойно, люди относятся адекватно, - рассказывает Инесса.

Женщина добавила, что ролики об эпидемии в зачастую не соответствуют действительности. Скорее всего, это старые записи, связанные с другими событиями.

По словам Инессы Тузовской, вирус обнаружили в Ухане на рыбном рынке. Власти Китая ничего не скрывают, и даже создали онлайн-платформу, на которой постоянно обновляется информация о вирусе. В основном умирают люди старше 60 лет и те, у кого есть заболевания.

Кстати, в Удмуртии проверили уже семь человек на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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