2020-01-30T16:19:44+03:00
Происшествия

Двоих жителей Удмуртии подозревают в угоне иномарки

Молодые люди избили потерпевшего и забрали машину
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемых в угоне иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что 20 и 19-летние молодые люди пришли в квартиру к 33-летнему потерпевшему, избили его и сообщили, что он должен им деньги. После этого от имени мужчины написали расписку о том, что в счет долга он отдает им свою машину «Ниссан» и угнали ее. В течение нескольких недель подозреваемые ездили на автомобиле, совершили ДТП и бросили разбитый транспорт на месте происшествия, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, один из задержанных находится в изоляторе временного содержания, второй находится под подпиской о невыезде. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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