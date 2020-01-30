Монумент Славы ВДВ может появиться в Ижевске

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:14:51+03:00

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В Ижевске к 90-летию ВДВ планируют открыть новый монумент. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Памятник поставят около Дворца детского (юношеского) творчества, а торжественное открытие планируется 2 августа 2020 года. Сейчас уже сделали половину памятника. Потом площадку рядом с ним облицуют гранитом, а рядом сделают пешеходные дорожки. На территории высадят деревья и кустарники.

- Монумент Славы ВДВ олицетворяет героизм наших земляков и сохраняет историческую память. Его украсят портретные барельефы наших погибших воинов, которые храбро сражались в рядах Воздушно-десантных войск при исполнении интернационального долга, - цитирует пресс-служба председателя Союза десантников Удмуртии Алексея Лебедева.

Кстати, монумент появится в рамках программы «Наша инициатива». Воздвигнуть монумент предложили жители Октябрьского района. Стоимость работ оценивается в 1,6 млн рублей. Если он победит в республиканском конкурсе, его реализуют уже в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU