Не подает признаков жизни: В Удмуртии спасли мужчину от смерти

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:33:38+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) 30 января спасатели получили сообщение о мужчине в закрытой квартире, который не подает признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

- 54-летний мужчина несколько дней не подает признаков жизни, за помощью к участковому обратились соседи. Спасатели в присутствии участкового с помощью слесарного инструмента произвели вскрытие дверей квартиры. Там был обнаружен мужчина в критическом состоянии, которого передали сотрудникам скорой, - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает, при выходе из квартиры всегда берите с собой ключи, даже если вы выходите вынести мусор. Имейте запасную связку ключей от квартиры ваших пожилых родственников, чтобы в случае, если они не отвечают, вы смогли без лишних проблем открыть дверь.

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ИСТОЧНИК KP.RU