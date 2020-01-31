В 2019 году из-за плохих дорог в Ижевске произошло более 300 ДТП

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:35:03+03:00

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В Ижевске за 2019 год произошло более 300 ДТП из-за плохих дорог. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу со ссылкой на зам. начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Андрея Монахова.

- В результате таких ДТП погибло 8 человек и 428 получили травмы. За 12 месяцев 2019 года проведено 398 обследований состояния улично-дорожной сети Ижевска. По результатам проверок к административной ответственности за невыполнение требований в области обеспечения безопасности дорожного движения привлечено 10 должностных лиц и 68 юридических лиц. Выдано 197 предписаний, из них должностным лицам - 68, 129 - юридическим, - говорится в сообщении.

Всего в Ижевске за прошедший год зарегистрировано 1064 ДТП с пострадавшими (в 2018 году - 975), в результате которых погибли 18 человек и 1317 получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU