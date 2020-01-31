31 Янв. 2020 2020-01-31T13:36:34+03:00

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В зоопарке Ижевска появился новый питомец - молочная змея. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Эта красивая, яркая, изысканная рептилия неядовита и является родственницей ужей. Расцветки подвидов королевских змей различаются: полосочки могут быть красными, чёрными, белыми и жёлтыми. Почему молочная? Есть легенда, что однажды у коров стало пропадать молоко. Фермеры решили, что его кто-то выпивает прямо из вымени. Увидев неподалёку королевских змей, люди обвинили последних в воровстве. Название закрепилось, - сообщает пресс-служба.

Змеи предпочитают грызунов, ящериц, лягушек или птиц, гнездящихся на земле. Змея небольшая, может быть длиной от 35 см до 1,5 метров. Растёт на протяжении всей жизни. При комфортных условиях может прожить до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU